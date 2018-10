Was sagt man dazu, Next?

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Next, die im Segment "Kaufhäuser" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.10.2018, 04:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 5122 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Next auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 22 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Next-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 11 "Hold" und 8 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 5 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 4684,69 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (5094 GBP) ausgehend um -8,04 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Next von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Next-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5377,19 GBP. Der letzte Schlusskurs (5094 GBP) weicht somit -5,27 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (5387,8 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,45 Prozent Abweichung). Die Next-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Next-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,55 und liegt mit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 76,13. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Next auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.