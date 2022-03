Was sagt man dazu, Lang & Schwarz?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lang & Schwarz, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.03.2022, 11:37 Uhr, mit 20 EUR.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lang & Schwarz auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Lang & Schwarz gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,09 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 253,84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Lang & Schwarz investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,04 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,01 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lang & Schwarz. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.