Fortress Transportation and Infrastructure Investors: Was könnte passieren?

Der Kurs der Aktie Fortress Transportation and Infrastructure Investors stand am 19.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 18,6 USD. Der Titel wird der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zugerechnet.

Die Aussichten für Fortress Transportation and Infrastructure Investors haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,1 Prozent und liegt damit 5,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance, 1,91). Die Fortress Transportation and Infrastructure Investors-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Fortress Transportation and Infrastructure Investors auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fortress Transportation and Infrastructure Investors sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Fortress Transportation and Infrastructure Investors erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fortress Transportation and Infrastructure Investors vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (21,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,6 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Fortress Transportation and Infrastructure Investors erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.