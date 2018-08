Was sagt man dazu, Fortress Transportation and Infrastructure Investors?

Fortress Transportation and Infrastructure Investors weist zum 15.08.2018 einen Kurs von 18,7 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fortress Transportation and Infrastructure Investors einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fortress Transportation and Infrastructure Investors jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Fortress Transportation and Infrastructure Investors auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fortress Transportation and Infrastructure Investors sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Fortress Transportation and Infrastructure Investors liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fortress Transportation and Infrastructure Investors vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 21,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (18,7 USD) könnte die Aktie damit um 14,97 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Fortress Transportation and Infrastructure Investors-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Fortress Transportation and Infrastructure Investors für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Fortress Transportation and Infrastructure Investors für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Fortress Transportation and Infrastructure Investors insgesamt ein "Sell"-Wert.