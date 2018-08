Cypress Energy: Ist jetzt alles möglich?

Der Cypress Energy-Schlusskurs wurde am 17.08.2018 an der Heimatbörse New York mit 7,91 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Unsere Analysten haben Cypress Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Cypress Energy derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,75 USD, womit der Kurs der Aktie (7,91 USD) um +17,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,54 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,91 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Cypress Energy gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,05 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Waste & Environ Svcs & Equip", der 38,18 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Cypress Energy mit einer Rendite von 19,27 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Waste & Environ Svcs & Equip"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,8 Prozent. Auch hier liegt Cypress Energy mit 17,47 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.