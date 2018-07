Columbia India Infrastructure: Was ist hier nur passiert?

Für die Aktie Columbia India Infrastructure stehen per 24.07.2018 12,62 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Columbia India Infrastructure einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Columbia India Infrastructure jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Columbia India Infrastructure wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Columbia India Infrastructure auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

