Was sagt man dazu, Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Per 16.10.2018 wird für die Aktie Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 31,98 USD angezeigt.

Unsere Analysten haben Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 37,47 Punkten, zeigt also an, dass Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,67), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 35,22 USD. Der letzte Schlusskurs (31,98 USD) weicht somit -9,2 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (29,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.