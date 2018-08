Was sagt man dazu, 4Imprint?

Der Kurs der Aktie 4Imprint stand am 03.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 1980 GBP. Der Titel wird der Branche "Werbung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben 4Imprint nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 4Imprint wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält 4Imprint auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei 4Imprint beträgt das aktuelle KGV 23,63. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Media" haben im Durchschnitt ein KGV von 59,31. 4Imprint ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der 4Imprint als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das 4Imprint-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1992,5 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 0,63 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1980 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".