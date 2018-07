Was sagt man dazu, 01 Communique Laboratory?

An der Heimatbörse Xetra Venture notiert 01 Communique Laboratory per 23.07.2018 bei 0,08 CAD. 01 Communique Laboratory zählt zu "Anwendungssoftware".Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei 01 Communique Laboratory beträgt das aktuelle KGV 441,18. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 141,99. 01 Communique Laboratory ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

