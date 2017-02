Was sagen die Analysten zu diesen Goldminenwerten? (Barrick Gold, Goldcorp, Newmont Mining, Kinross Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Lieber Leser,

einer einzelnen Analysteneinschätzung sollten Sie stets mit einer gesunden Portion Skepsis begegnen. Wie heißt es so schön? Prüfe die Fakten und erstell dir deine eigene Analyse. Allerdings ist die Gesamtheit der Analysteneinschätzungen zu einem Aktienwert durchaus aussagekräftig.

Im Rahmen von Quartalsberichten können verfehlte Analysteneinschätzungen zu starken Aktienkursbewegungen führen. Diese Einschätzungen stellen somit die Sichtweise eines ganzen Sentiments auf eine Aktie dar. Des Öfteren werden jedoch Sentiment-Indikatoren als Kontraindikatoren angesehen. Ist beispielsweise der Großteil der Analysten extrem bärisch, sollte man sich so langsam nach einer Bodenbildung umschauen. Da demnächst Quartalszahlen anstehen, schauen wir uns einige Daten zu den Analysteneinschätzungen an.

Newmont Mining am bullischsten

Die Aktie von Newmont Mining wird, gemessen am Anteil der bullischen Analysten, unter den oben genannten Peers am bullischten bewertet. 58 % der Analysten sind bullisch eingestellt und 37 % bewerten die Aktie mit neutral. 54 % der Analysten sind auch für die Goldcorp Aktie bullisch. Ein Jahr zuvor betrug die Anzahl allerdings 73 %. Der Grund für die Stagnation lag im rückläufigen Produktionswachstum im Verlauf des Jahres 2016.

Barrick Gold mit ersten bärischen Signalen

Die Barrick Gold Aktie wird mit einem 44 %-Anteil an bullischen Analysten bewerten. 48 % sind neutral und 8 % sind bärisch. Ein Jahr zuvor gab es keine bärischen Bewertungen. Kinross Gold wird größtenteils mit neutral bewertet (68 %). Etwa 50 % der Analysten bewerten Yamana Gold mit neutral. Im nächsten Beitrag werfen wir einen Blick auf die Gewinnschätzungen der Analysten für die jeweiligen Werte.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse