Was raubt uns die Arbeitslust? / Studie über die Quellen von Frust im Job

Dortmund (ots) - Hochmotiviert bei der Arbeit oder Dienst nachVorschrift? Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen im Job Frustschieben. In einer aktuellen Studie hat Dr. Nico Rose,Hochschullehrer an der International School of Management (ISM), 900Personen danach gefragt, was ihnen regelmäßig die Arbeitsfreuderaubt. Ganz weit vorn: Knappe Ressourcen, keine Karriereperspektivenund zu wenig Vertrauen in die Führungsetage.Die Bandbreite an Nervtötern im Job ist groß und reicht vonRessourcen und Strukturen am Arbeitsplatz über Führung bis zurArbeitsbelastung. "Für Unternehmen ist es wichtig, die Ursachen fürUnzufriedenheit am Arbeitsplatz zu kennen, denn es gibt Faktoren, diesich mehr auf die Wechselbereitschaft auswirken als andere", erklärtRose.Was treibt die Deutschen in den ArbeitswahnsinnDie häufigsten Quellen für Frust im Job sind zu wenig Budget oderzu wenig Mitarbeiter für anstehende Aufgaben, fehlendeKarriereoptionen und zu wenig Vertrauen ins Top-Management. Auffälligist, dass fünf der zehn am häufigsten genannten Faktoren das ThemaFührung betreffen. Ein Großteil der Befragten beklagt sich über zuwenig Feedback durch den Vorgesetzten, sei es wertschätzend oder inForm von konstruktiver Kritik. Unzufriedenheit mit dem Gehalt unddessen Entwicklung hingegen schafft es nur auf die Plätze sechs undacht. "Durchaus positiv ist, dass die meisten Menschen ihre Arbeitals sinnvoll empfinden und davon überzeugt sind, zum Erfolg derOrganisation beizutragen", so Rose.Frauen haben es schwerer als MännerWelche Faktoren im Job am häufigsten zu Unzufriedenheit führen,unterscheidet sich kaum zwischen Männern und Frauen. Jedoch sind dieWerte bei den Frauen meist höher. Sie sind spürbar unzufriedener mitder Qualität der Führungskraft, vermissen stärker Feedback und habenschneller das Gefühl von Sinnlosigkeit bezüglich ihrer Aufgaben.Führungskräfte haben es gutDie Studie legt offen, dass Führungskräfte deutlicher wenigerFrust bei der Arbeit erleben. Im Vergleich zu Angestellten ohneFührungsverantwortungen sind fast alle der 30 Faktoren weniger starkausgeprägt. Sie verspüren mehr Kontrolle in Bezug auf Aufgaben undZiele, sehen mehr Karriereperspektiven und sind zufriedener mit derFörderung durch Trainings.Ursachen für die (innere) KündigungBevor die Kündigung tatsächlich ausgesprochen wird, habenMitarbeiter häufig schon viel länger innerlich mit ihrer Arbeitabgeschlossen. In der Studie werden der Mangel anKarriereperspektiven, zu wenig Spaß und fehlende Identifikation mitder Unternehmenskultur als die großen Faktoren für Wechselabsichtenausgemacht - sie erklären zusammen 39% der Kündigungsabsicht.Brandlöscher: Wo lässt sich ansetzenAus Sicht des Autors scheint es sinnvoll, wenn Unternehmen beijenen Missständen ansetzen, die sowohl häufig auftreten als auchbesonders intensiv erlebt werden. "Führungskräfte müssen lernen,sinnvolles Feedback zu geben, das betrifft die Häufigkeit genauso wieInhalt und Timing. Die Menschen brauchen ihre Streicheleinheiten,aber sie haben auch den Wunsch nach Wachstum und Ausbau ihrerFähigkeiten." Ein weiterer zentraler Punkt ist Vertrauen. Managermüssen nahbarer werden, sich selbst und ihre Entscheidungen besservermitteln können. Und was ihnen häufig schwer fällt: sie müssenloslassen können.Die Ausführliche Studie mit zusätzlichen Analysen nach Funktionund Branchen sowie Interpretationen der Daten gibt es zumkostenfreien Download unterhttps://nicorose.de/positive_psychologie_studien/. Der Autor stehtfür Presseanfragen zur Verfügung.