Was passiert bei Thales?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Thales durchaus gewisses Potential. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 31.07.2018 um 06:09 Uhr notierte Thales am Heimatmarkt EN Paris in der Branche „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ bei 112,3 EUR. Die Entwicklung! Die Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv und es wurden insbesondere positive Themen besprochen. Das KGV ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.