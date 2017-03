Was passiert bei Nokia?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

was letzte Woche bei Nokia passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn, Retro-Handy hin oder her, die Aktie zeigt derzeit was sie drauf hat. Frank Holbaum hat sich angeschaut wie es nun weitergehen könnte.

Boden gewinnen! Das scheint derzeit das Motto bei Nokia zu sein, denn zuletzt konnte das frühere Kultunternehmen ordentlich punkten. Binnen vier Wochen stieg der Aktienkurs um mehr als 8 % und konnte dabei eine bedeutende Marke überwinden. Hier sind aus charttechnischer Sicht Kurse um 5,00 Euro wichtig, die die Aktie schon hat überwinden können. Nun ist fast das 6-Monats-Hoch bei 5,16 Euro erreicht.

12-Monats-Hoch voraus? Sollte die Aktie auch über diesen Kurs steigen, dann würde sogar das 12-Monats-Hoch von 5,54 Euro in den Vordergrund rücken. Es sind immerhin nur noch knapp 8 % bis dahin. – Eine Differenz die derzeit schnell zu überwinden zu sein scheint.

Im Aufwärtstrend! Derzeit bescheinigen auch technische Analysten, dass Nokia in allen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend ist.

Mittelfristiger Trend! Der Sprung über den GD100, an dem sich der mittelfristige Trend ablesen lässt, ist besonders deutlich, denn 15 % Vorsprung bedeuten, dass Nokia aus Sicht der technischen Analyse lediglich ein geringeres Rückschlagpotenzial hat. Einen Trend nach oben sehen auch Charttechniker nach dem steileren Anstieg sowie der Eroberung der 5-Euro-Hürde. Hier haben die steigenden Kurse seit dem Zwischentief von Ende Februar in Höhe von etwa 4,15 Euro eine Aufwärtstrendgerade etabliert.

Kann der Kurs nun adäquat gestützt werden um dann erneut in schwindelerregende Höhen zu schießen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.