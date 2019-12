Was passiert bei Nestlé?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit bei Nestlé aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Finanztrends Video zu Nestlé



mehr >

Der Stand! Derzeit muss sich bei Nestlé zeigen, ob der gleitende Durchschnitt nachhaltig überwunden werden kann. Hier bleibt es also spannend. Die Entwicklung! Am 6. September bei 103,46 Euro endetet der Aufwärtstrend und eine Korrektur führte zu dem am 22. Oktober bei 91,66 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!