Was passiert mit Kone?

Für die Aktie Kone stehen per 23.11.2021, 05:39 Uhr 61.54 EUR an der Heimatbörse Helsinki zu Buche. Kone zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Kone auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kone-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 66,63 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (61,54 EUR) deutlich darunter (Unterschied -7,64 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (60,49 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kone-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Kone-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Bei Kone konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Kone in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Kone für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kone heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 39,13 Punkten, zeigt also an, dass Kone weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Kone weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,92), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Kone-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.