Was passiert bei Kimberly-Clark?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, wie es bei Kimberly Clark aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 28.08.2018 um 02:28 Uhr notierte Kimberly-Clark an der Börse New York unter „Haushaltsprodukte“ bei einem Kurs von 115,21 USD. Die Entwicklung! Der Kurs von 116,34 USD lag am 28. August bei +5,06 Prozent Entfernung vom GD200 (110,74 USD), während der GD50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.