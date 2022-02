Was passiert mit Intel?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Intel am 11.02.2022, 15:08 Uhr, mit dem Kurs von 48.86 USD. Die Aktie der Intel wird dem Segment "Halbleiter" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Intel entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Intel als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 14 Hold, 9 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 3 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 56,54 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 15,72 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 48,86 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Intel erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 45,62 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -50,88 Prozent im Branchenvergleich für Intel bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,7 Prozent im letzten Jahr. Intel lag 64,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,31 ist die Aktie von Intel auf Basis der heutigen Notierungen 86 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (78,96) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Intel kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Intel jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Intel Aktie.

Intel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...