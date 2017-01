Was passiert bei Borussia Dortmund? Der Wochenüberblick

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Stagnierender Kurs : In den letzten beiden Monaten gab es bei der Aktie von Borussia Dortmund keine großen Kursveränderungen. Das Papier bleibt mehr oder weniger in einer Seitwärtsformation. Nach dem steilen Kursanstieg Mitte 2016 kam es Ende November zu einem kräftigen Rücksetzer. Seit Mitte Dezember konsolidiert die Aktie relativ unbeweglich im Bereich von 5,30 Euro.

Findet der BVB nach der Winterpause zurück in die Erfolgsspur? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

