Was nun, Moelis Aktie?

Moelis & weist am 01.11.2021, 17:53 Uhr einen Kurs von 75.65 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.

Unsere Analysten haben Moelis & nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Moelis & sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Moelis & aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Moelis &. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 68 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -6,52 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 72,74 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Moelis & auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Moelis & in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Moelis & hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Dividende: Moelis & hat mit einer Dividendenrendite von 3,32 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -1,71. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Moelis &-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.