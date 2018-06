"Was nun, Herr Scholz?" im ZDF / Fragen an den SPD-Vizekanzler und Bundesfinanzminister von Peter Frey und Bettina Schausten (FOTO)

Mainz (ots) - Vor dem EU-Gipfel spitzt sich der Asyl-Streit in der Union weiterzu. Angela Merkel versucht unter hohem Zeitdruck, Abkommen mit anderenEU-Staaten zu schließen. In einem ersten Schritt einigte sie sich mit demfranzösischen Präsidenten Emmanuel Macron auf ein gemeinsames Eurozonen-Budget -eine Idee, die auch SPD-Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholzunterstützt.Lässt sich unter diesen Voraussetzungen ein tragbarer Kompromiss für einegemeinsame Asyl-Politik schmieden? Oder wird die CSU da nicht mitspielen? Brichtdie Große Koalition schon jetzt auseinander? Wo sind die roten Linien der SPD?"Was nun, Herr Scholz?", fragen am Mittwoch, 27. Juni 2018, ZDF-ChefredakteurPeter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Das ZDF zeigt dasGespräch mit dem SPD-Vizekanzler ab 19.15 Uhr.https://wasnun.zdf.dehttps://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos aus der "Was nun, Herr Scholz?"-Sendung sind am 27. Juni 2018 ab 21.00 Uhrerhältlich unter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnunPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell