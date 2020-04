"Was nun, Herr Scholz?" im ZDF / Fragen an den Bundesfinanzminister zur Coronakrise

Mainz (ots) - Die Bundesregierung hat wegen der Coronakrise das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Auch die Europäische Union mobilisiert Milliarden im Kampf gegen die Coronapandemie. Wie die Gelder konkret eingesetzt werden sollen, wird derzeit heftig diskutiert. Warum wehrt sich die Bundesregierung so vehement gegen Coronabonds? Bedeutet Deutschland der eigene Haushalt mehr als die Solidarität mit seinen europäischen Nachbarn? Würde eine höhere Besteuerung von Besserverdienern nicht genau die mittelständischen Unternehmen hart treffen, die gerade um ihre Existenz kämpfen?In "Was nun, Herr Scholz?" stellt sich der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz diesen und weiteren Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten - am Donnerstag, 23. April 2020, ab 19.25 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab Donnerstag, 23. April 2020, 19.30 Uhr, erhältlich unter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun"Was nun, ...?" in der ZDFmediathek: https://wasnun.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4577870OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell