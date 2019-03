"Was mich mit diesen jungen Menschen verbindet, ist die Sehnsucht danach, Designer zu sein!" - VOX zeigt die neue Design-Competition "Guidos Masterclass" ab 29.4.

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Im Januar 2012 hat die VOX-Erfolgsreise von GuidoMaria Kretschmer und seiner "Shopping Queen" begonnen. Und am 29.April 2019 geht die Reise weiter: In seiner neuen Primetime-Sendung"Guidos Masterclass" trifft der Star-Designer auf zwölfMeisterschüler. Denn vom Besten sollen sie lernen: "Ich denke, dassich ein guter Lehrer bin, weil ich selber immer gut aufgepasst habe,wenn Menschen mir etwas beigebracht haben", so Kretschmer.Aus den zwölf Schülern wählt Guido acht aufstrebende Modedesigneraus, um sie zu unterrichten und ihr Handwerk und ihre Exzellenzweiter auszubauen. In insgesamt sechs Folgen der Design-Competitionkönnen die talentierten Meisterschüler in verschiedensten Aufgabenaus dem Bereich des Fashion-Designs beweisen, dass sie das besteGespür für angesagte Schnitte, Materialien und Styles sowie eineordentliche Portion Kreativität besitzen. Laut Kretschmer ist "esgerade am Anfang unerlässlich, dass man weiß, was die eigeneTextilidentität ist".Unterstützt und begleitet wird die Klasse bei allen Design- undFertigungsprozessen von ihrem Meister Guido. "Was mich mit diesenjungen Menschen verbindet, ist die Sehnsucht danach, Designer zu seinund das hat uns sehr nahe zusammengebracht", erzählt Guido. DerStar-Designer legt deshalb auch selbst die modische Hand an und lehrtseine Jung-Designer in der hohen Kunst des Mode-Designs - auf demStundenplan stehen von Pret-à-Porter bis Haute Couture alle wichtigenFashion-Bereiche.In jeder Folge stehen Guido zwei Mode-Experten zur Seite, die dieLooks sowie das handwerkliche Geschick der talentierten Jung-Designerganz genau unter die Lupe nehmen:Donald Schneider, Creative Director mit eigenem Design-Studio inBerlin Karolína Kurková, Supermodel Anne Meyer-Minnemann,Chefredakteurin Gala (Gruner + Jahr) Wolfgang Joop, ModedesignerDominique Deroche, Repräsentantin Yves-Saint-Laurent-Stiftung TatjanaPatitz, Supermodel Palina Rojinski, Moderatorin Tom Junkersdorf,Chefredakteur GQ (Condé Nast) Andrea Ketterer, ChefredakteurinGlamour (Condé Nast) Bent Angelo Jensen, Modedesigner Iris Berben,Schauspielerin Anita Tillmann, Mitbegründerin der Mode-Messe PremiumJoachim Schirrmacher, Creative Consultant - verleiht European FashionAwardDer Gewinner erhält im Finale nicht nur 50.000 Euro sowie eineFoto-Anzeigen-Strecke in der deutschen VOGUE, sondern auch die volleUnterstützung seines Mentors, denn Guido Maria Kretschmer wird demjungen Talent für ein Jahr lang mit Rat und Tat zur Seite stehen.Produziert wird die Design-Competition "Guidos Masterclass" vonConstantin Entertainment.Weitere Informationen, die Aufgaben und Experten von "GuidosMasterclass" sowie ein ausführliches Interview mit Guido MariaKretschmer finden Sie im Newsroom der Mediengruppe RTL Deutschland:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/uebersicht/Pressekontakt:Katrin BechtoldtVOX KommunikationTel: +49 221 456-74404E-Mail: katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell