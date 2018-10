Was man unbedingt vor einer Investition in Bitcoin in Betracht ziehen muss

Die Renditen von Bitcoin in den letzten Jahren waren erstaunlich. Die virtuelle Währung ist von rund 146 US-Dollar vor fünf Jahren auf derzeit 6.200 US-Dollar gestiegen. Das ist eine Rendite von über 4,100 %, die selbst eine moderate Investition in einem relativ kurzen Zeitraum in eine beträchtliche Summe verwandelt hätte.

Obwohl sich die Weltwirtschaft in den letzten fünf Jahren gut entwickelt hat, konnten Indizes wie der S&P 500 und der FTSE 100 nicht annähernd an die Renditen von Bitcoin heranreichen. Ersterer hat 64 % zugelegt, während Letzterer im Laufe des Zeitraums nur um 8 % gestiegen ist. Offensichtlich wäre der Besitz von Bitcoin profitabler gewesen.

Volatilität

Die Realität ist jedoch, dass Bitcoin auch eine außergewöhnliche Volatilität bietet. Für einen Anleger, der einen Vermögenswert kauft und sich dann mehrere Jahre nicht damit beschäftigen will, stellt das kein Problem dar. Hätte ein Investor beispielsweise im Oktober 2013 Bitcoin gekauft, sich seitdem keine Gedanken darüber gemacht und nun sein Portfolio überprüft, dann wäre er mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Die meisten Anleger verhalten sich jedoch nicht so. Stattdessen beobachte sie die Aktien in ihrem Portfolio genau, und wenn sie Verlust machen oder sich in einer schwierigen Phase befinden, kann dies zu Frustration und Sorge führen. In einigen Fällen kann das die Lebensqualität eines Investors beeinträchtigen.

Aufgrund der Volatilität von Bitcoin erweist sich die virtuelle Währung für viele Anleger möglicherweise nicht als ein solider Kauf. Zum Beispiel stieg die Kryptowährung in den letzten fünf Jahren kurz nach Oktober 2013 schnell auf fast 1.000 US-Dollar. Allerdings sank sie dann bis Januar 2015 auf rund 214 US-Dollar. Ein Anleger, der für 146 US-Dollar gekauft hat, würde immer noch einen Gewinn erzielen, wäre aber extrem enttäuscht, nicht verkauft zu haben, als der Kurs bei fast 1.000 US-Dollar lag. Obwohl in den letzten fünf Jahren ein Gewinn von 4,100 % erzielt wurde, handelte Bitcoin Ende 2017 bei über 19.000 US-Dollar gegenüber heute knapp über 6.000 US-Dollar.

Ist das auch das Richtige?

Während das Renditepotenzial der Kryptowährung hoch ist, können ihre Risiken und Volatilität sie für viele Anleger ungeeignet machen. Aktien könnten daher von größerem Interesse für einen Investor sein, da ihre Volatilität im Allgemeinen geringer ist als die der virtuellen Währungen.

Für weniger risikoscheue Anleger gibt es Aktien, die ein außergewöhnlich hohes Renditepotenzial bieten können. Insbesondere kleinere Unternehmen können in diesem Fall von Interesse sein, oder Unternehmen, die in zyklischen Branchen tätig sind, in denen die Kurse wild steigen und fallen. Obwohl sich solche Aktien als volatil erweisen könnten, kann es für die Anleger einfacher sein, die Kursentwicklung zu verstehen, da sie in der Regel mit den finanziellen Aussichten des betreffenden Unternehmens zusammenhängt. Im Gegensatz dazu scheint Bitcoin irrationaler zu sein und ist daher quasi unberechenbar.

Obwohl die Renditen von Bitcoin in den letzten Jahren hoch waren, kann die digitale Währung aufgrund ihrer außergewöhnlichen Volatilität für viele Anleger relativ unattraktiv werden.

