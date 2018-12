Was man über das Kapitalrückzahlungsprogramm wissen sollte

Wenn du Aktionär von Apple (WKN:865985) bist oder mit dem Gedanken spielst, einer zu werden, dann solltest du die Kapitalzuteilungspolitik des Konzerns verstehen. Apple generiert viel freien Cashflow und scheut sich nicht, dieses Geld durch sein Aktienrückkaufsprogramm sowie seine bedeutende und wachsende Dividende in die Taschen seiner Investoren zurück fließen zu lassen.

Hier sind die wichtigsten Elemente der Kapitalzuteilungspolitik von Apple, die man kennen sollten.

Aktuell liegt die vierteljährliche Dividende bei 0,73 US-Dollar pro Aktie, was jährlich bis zu 2,92 US-Dollar pro Aktie entspricht. Bei den aktuellen Aktienkursen entspricht das einer Dividendenrendite von rund 1,73 %. Dies ist nicht der größte Ertrag, den du mit einem Technologieunternehmen erzielen kannst – es gibt einige, deren Aktien mehr als 4 % abwerfen –, aber es ist besser als nichts, und das Unternehmen hat seine Dividende seit 2012 mindestens einmal jährlich erhöht.

Denke auch daran, dass Apple zwar fest entschlossen scheint, Dividenden auszuschütten, CFO Luca Maestri aber bei der Verkündung der Ergebnisse für das zweite Quartal ziemlich offen zugestand (das Unternehmen kündigt im Allgemeinen die aktuelle Kapitalrendite etwa zu diesem Zeitpunkt jedes Jahr an), dass Dividenden neben dem Aktienrückkauf nur die zweite Geige spielen.

Maestri sagte:

Aber wenn es um die Entscheidung für Dividende oder Rückkauf geht, sehen wir aus einer Vielzahl von Gründen viel Wert in der Aktie. Wir glauben, dass die Aktie unterbewertet ist, und daher bevorzugen wir den Rückkauf. Die Dividende ist ein großer Bestandteil der Kapitalrendite, denn wir werden mehr als 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr durch Dividenden an die Investoren zurückgeben. Doch angesichts der aktuellen Bewertung der Aktie werden wir weiterhin in erster Linie auf Rückkäufe setzen.