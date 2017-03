Köln (ots) -ARD-Literaturkritiker Denis Scheck stellt ab kommenden Freitag, 24.März 2017, bei WDR 5 "Neugier genügt" ab 10.05 Uhr einmal wöchentlichdie in seinen Augen wichtigsten Bücher der Menschheitsgeschichte vor.Seit Beginn der Literatur tobt der Streit, was gelesen werden sollte.90.000 Neuerscheinungen buhlen jedes Jahr um die Aufmerksamkeit derLeser. Mit seinem Kanon der Weltliteratur will Scheck Werke insScheinwerferlicht rücken, die im Gedränge der laut betrommeltenNeuerscheinungen in Vergessenheit zu geraten drohen: "Es ist Zeit füreinen neuen Kanon, weil sich die Lebensbedingungen in den letzten 20Jahren grundlegend verändert haben. Heute leben wir vernetzt. Grenzenspielen in unserem Leben und in unserer Literatur zu Beginn des 21.Jahrhunderts eine immer geringere Rolle." Deshalb wird "SchecksBücher" weder Sprach- noch Genregrenzen respektieren. Seine Auswahlsoll Lust aufs Lesen machen. Dazu gehört, dass Märchen neben Krimi,Fantasy neben Comic, Science Fiction neben dem Parzival des Wolframvon Eschenbach stehen. "Literatur zeigt uns die Vielseitigkeit derWelt und lädt uns ein zu dem vielleicht größten Abenteuer von allen:der Entdeckung unseres eigenen Ichs", so der Literaturkritiker.In der ersten Folge des Bücherkanons am 24. März hebt Denis ScheckAstrid Lindgrens "Karlsson vom Dach" neu ins öffentliche Bewusstsein.Scheck: "Bis heute ein Meisterwerk eben nicht nur derKinderliteratur, sondern der Weltliteratur. Punkt!"Ein Tag vor der ersten Ausgabe von "Schecks Bücher" wird Denis Scheckin der WDR 5 "Redezeit" (Donnerstag, 23. März, 11.05 Uhr) zu hörensein. Anlässlich des Starts der Leipziger Buchmesse erzählt er überseine Liebe zu Büchern, den Sinn und Unsinn von Buchpreisen und dieBesonderheit von Buchmessen. Natürlich geht es dabei auch um dastrimediale Projekt "Schecks Bücher" in WDR 5, das in Zusammenarbeitmit dem SWR Fernsehen und der Tageszeitung "Die Welt" entsteht.Sendedaten: "Schecks Bücher", ab 24. März 2017, freitags bei WDR 5 inder Sendung "Neugier genügt" ab 10.05 Uhr.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Uwe-Jens LindnerWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell