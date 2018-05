Was man vor dem Kauf der Aktie von General Electric wissen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Das Ergebnis von General Electric Company (WKN:851144) im ersten Quartal lag über den Erwartungen, und es gab viele positive Signale im Bericht – nicht zuletzt die Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr. In Anbetracht des drastischen Kurssturzes – 50 % im letzten Jahr – schien die Idee, die Aktie des Unternehmens zu kaufen, zweifellos verlockend. Bevor du jedoch den „Kaufen“-Button drückst, solltest du etwas über die Gewinnaussichten von GE im Jahr 2018 wissen, und die sind nicht gut.

GE wird Mühe haben, die Gewinnprognose zu erfüllen

Der Ausblich für den bereinigten Gewinn pro Aktie des Unternehmens für das Gesamtjahr liegt weiterhin bei 1 bis 1,07 US-Dollar, und der Ausblick für den bereinigten freien industriellen Cashflow liegt weiterhin bei 6 bis 7 Milliarden US-Dollar. Das scheint eine gute Nachricht zu sein, aber die Realität ist, dass viel passieren muss, damit GE nur das untere Ende des Ausblicksbereiches zu erreicht.

Zudem ist der neue CFO Jamie Miller wegen der verwirrenden Darstellung der Ergebnisprognose zu kritisieren. So sprach sie zum Beispiel bei der Telefonkonferenz davon, dass das Stromsegment „etwa bis 2017 flach“ sei und erklärte, dass die Performance „niedriger ausfallen würde, als wir auf unserer Investorenkonferenz im November skizziert hatten“.

Obwohl es technisch richtig ist, gibt es kein vollständiges Bild darüber, wie sehr GE die zuvor gegebene Prognose reduziert hat. Laut dem JPMorgan-Analysten Steve Tusa in einem CNBC Interview, beträgt die Reduzierung wirklich rund 500 Millionen US-Dollar oder 0,05 US-Dollar vom Gewinn pro Aktie. Es ist eine signifikante Reduzierung, und obwohl CEO John Flannery eingeräumt hat, dass der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr „am unteren Ende der Bandbreite“ liegen wird, hat GE trotzdem einiges vor sich.

Wie aus „flach“ ein Rückgang von 500 Millionen US-Dollar wurde

Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus einer eingehenden Untersuchung darüber, wie GE im November die Prognose für das Gesamtjahr 2018 gegeben hat. Basierend auf den Prognosen des Managements und den gemeldeten Zahlen für 2016 habe ich meine eigenen Berechnung angestellt und in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Segment Schätzung für 2018 vom letzten November (in Milliarden) Luftfahrt 6 – 6,25 USD Energie 2,45 USD Gesundheitswesen 3,64 – 3,7 USD

Datenquelle: Unternehmenspräsentationen. Analyse und Berechnungen des Autors.

Während der Telefonkonferenz für das erste Quartal sprach Miller von der „flachen“ Performance des Energiesegments im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017. Der wichtigste Punkt ist, dass der Ausblick während der Telefonkonferenz auf den angepassten Ergebnissen für 2017 basierte, und hier lag der Gewinn von GE im Energiebereich bei nur 1,95 Milliarden US-Dollar. Mit anderen Worten, Millers Ausblick impliziert eine Reduzierung des Ausblickes von 2,45 Milliarden US-Dollar auf 1,95 Milliarden US-Dollar.

Es wird nicht einfach sein, die Reduzierung von 500 Millionen US-Dollar auszugleichen

Die 500 Millionen müssen woanders aufgeholt werden, aber es wird nicht einfach sein. Flannery sagt dazu: „Wir erwarten, dass der Ertragsdruck im Energiesegment durch bessere Erträge in den Bereichen Luftfahrt und Gesundheitswesen und niedrigere Kosten ausgeglichen wird. Erneuerbare Energien, Transport und Öl & Gas sollten in etwa den Erwartungen entsprechen.“

Wie du oben sehen könntest, beträgt der Unterschied zwischen dem Tiefpunkt und dem Höhepunkt der Luftfahrt- und Gesundheitsprognose 250 Mio. US-Dollar bzw. 30 Millionen US-Dollar, so dass selbst wenn beide Segmente über dem oberen Ende der Prognose liegen, es schwer zu erkennen ist, wo die 500 Millionen US-Dollar herkommen sollen. Das Segment Gesundheit und insbesondere die Luftfahrtsparte werden Schwierigkeiten haben, nur den Tiefpunkt der Prognose für 2018 zu erreichen. Es ist auch erwähnenswert, dass das Management den Ausblick für das Luftfahrtsegment nicht angehoben hat, als es von Tusa nach der Telefonkonferenz danach gefragt wurde.

Darüber hinaus räumte das Management ein, dass sich der Energiemarkt im Jahr 2018 weiter abschwächen soll und die Aussichten auf den Endmärkten düster sind. Die Endmarktnachfrage nach schweren Gasturbinen (das Kernprodukt von GE) lag 2016 bei 48 Gigawatt und 2017 bei 34 Gigawatt. Flannery sagt dazu: „Wir glauben, dass der Markt für 2018 bei unter 30 Gigawatt liegt, und wir glauben, dass dies die Art vom Markt ist, die wir in den nächsten Jahren allgemein sehen werden“.

Was GE tun muss

Alles in allem bleibt der Energiebereich rückläufig, und die Ansichten des Managements deuten darauf hin, dass es noch mehr Probleme geben könnte. Flannery geht schon vom unteren Ende des Ausblicksbereichs für 2018 aus und jede Art von der Verlangsamung in der Luftfahrtsparte wird sicherlich dazu führen, dass GE die Jahresprognose kürzt – etwas, das vor dem Kauf von GE-Aktien in Betracht gezogen werden sollte.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Dieser Artikel von Lee Samaha erschien am 01.05.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.