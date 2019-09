Was macht ein Zebra mitten in Berlin? / Spurensuche zum Internationalen Morbus Gaucher Tag (VIDEO)

Frankfurt/Neu-Isenburg (ots) -In der Medizin steht das Zebra für eine besondersunwahrscheinliche Diagnose. "Wenn du Hufgetrappel hörst, denk anPferde - nicht an Zebras." Diesen Merksatz lernen angehende Ärzteschon in der Ausbildung. Natürlich ist es sinnvoll, bei unklarenSymptomen zuerst an die wahrscheinlichsten Ursachen, sprich, eineweit verbreitete Krankheit zu denken. Und doch versteckt sich unter40.000 Pferden manchmal eben auch ein Zebra - eine seltene Erkrankung- wie Morbus Gaucher. Die Betroffenen leiden meist an unklarenSymptomen wie Müdigkeit, Nasenbluten, Neigung zu blauen Flecken,Bauch- oder Knochenschmerzen. Oft haben sie eine jahrelange Odysseehinter sich, bis ein Arzt der Krankheit schließlich auf die Spurkommt. Die unwahrscheinlichste ist manchmal eben doch die richtigeAntwort.Ein Zebra in BerlinEinmal im Jahr soll weltweit mit verschiedenen Events und Aktionenein verstärktes Bewusstsein für die seltene Speicherkrankheit MorbusGaucher geschaffen werden. Daher lädt Sanofi Genzyme zumInternationalen Morbus Gaucher Tag am Dienstag, den 1. Oktober inBerlin dazu ein, sich selbst auf die Suche nach dem Zebra zu begebenund dabei auch etwas über Morbus Gaucher zu erfahren. Mit dabei:Patientenvertreter der Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.Neugierige und Interessierte sollten am Potsdamer Platz einfach denFußspuren in den Sanofi Showroom folgen, um mehr über die Erkrankungzu erfahren - bei spannenden Aktionen für Groß und Klein. Alle, dienicht in Berlin sein können, finden unterhttps://www.augenblick-gaucher.de weitere Infos zu Morbus Gaucher.Was ist Morbus Gaucher?Morbus Gaucher [sprich: go-schee] ist eine erblich bedingteErkrankung, von der in Westeuropa schätzungsweise 1 von 40.000-60.000Menschen betroffen ist. Ursache ist ein Mangel des Enzymsbeta-Glukozerebrosidase. Dieser Mangel führt dazu, dass derzuckerhaltige Fettstoff Glukozerebrosid nicht abgebaut werden kannund sich in den körpereigenen Fresszellen (Makrophagen) anhäuft.Diese dicken, sogenannten "Gaucher-Zellen" sammeln sich besonders inLeber, Milz und Knochenmark an. Milz und Leber sind zum Teil enormvergrößert. Die Diagnose kann mithilfe eines einfachen Tests gestelltwerden, bei dem die verminderte Enzymaktivität gemessen wird. Richtigerkannt, ist Morbus Gaucher gut behandelbar. Betroffene sollten sichnach der Diagnose an ein spezialisiertes Kompetenzzentrum wenden.Mehr zu Morbus Gaucher? Leicht verständlich im Erklärvideo oder unterhttps://www.lysosolutions.de.Über den Internationalen Morbus Gaucher TagDer Internationale Morbus Gaucher Tag beziehungsweiseInternational Gaucher Day (IGD) wurde am 1. Oktober 2014 ins Lebengerufen. In Deutschland nutzt die Patientenorganisation GaucherGesellschaft Deutschland e.V. (GGD) den Tag, um über die selteneErkrankung zu informieren, die Auswirkungen auf das Leben von Kindernund Erwachsenen zu verdeutlichen und Menschen mit Morbus Gaucher zuunterstützen (https://www.ggd-ev.de).Über SanofiSanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihrengesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unserenImpfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativenArzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.
Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit und annähernd 9.000 Mitarbeitern in Deutschland übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.
Sanofi, Empowering Life.
Sanofi Genzyme, die globale Specialty Care Business Unit von Sanofi, konzentriert sich auf die Entwicklung von wegweisenden Behandlungen bei seltenen und komplexen Erkrankungen, um Patienten und ihren Familien neue Hoffnung zu geben. 