Was macht Xinyi Solar?

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass es bei Xinyi Solar durchaus positiv aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Xinyi Solar kann auf ein durchaus zufriedenstellendes Jahr zurückblicken – trotz der Coronakrise. Die Entwicklung! In der Kursentwicklung gab es im letzten Jahr das 52-Wochen-Hoch am 23.12.2020 bei 2,18 Euro und das Jahres-Tief am 23.03.2020 bei 0,46 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!