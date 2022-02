Was macht der Kurs bei Amgen?

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Für die Aktie Amgen stehen per 03.02.2022, 20:32 Uhr 225.85 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Amgen zählt zum Segment "Biotechnologie".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,37 % ist Amgen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (1,61 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Amgen-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 9 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amgen vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (232,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 228,93 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Amgen eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die Amgen ist mit einem Kurs von 228,93 USD inzwischen +3,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,64 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

Amgen kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Amgen jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Amgen Aktie.

Amgen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...