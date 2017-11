Was macht Hella?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Das Unternehmen! 1899 gegründet ist die Hella GmbH & Co. KGaA heute in 35 Ländern tätig und ein führender Hersteller von Licht- und Elektroniksystemen für die Autoindustrie.

Die Zahlen! Der Umsatz ist gestiegen, der Gewinn aber um um 4,9% leicht zurückgegangen – nicht zuletzt wegen einem schwächeren Finanzergebnis und einer höheren Steuerquote. Die operative Marge lag mit 7,6% nur knapp über dem Vorjahr und die kleinen Sparten Aftermarket und Special Applications konnten ihre Profitabilität verbessern, während es bei Automotive (das 75% des Gesamtumsatzes ausmacht) mit der Marge von 8,4 auf 7,4% zurückgegangen ist.

Die Prognose! Bei Hella sollen Umsatz und operatives Ergebnis um 5 bis 10% steigen und das Margenziel lautet rund 8%.

Der Ausblick! Es sieht gut aus bei Hella, denn der Trend zum autonomen Fahren und die zunehmende Elektrifizierung der Autos sogen für eine hohe Nachfrage nach LED-Scheinwerfern. Auch technische Lösungen für die Elektromobilität sind in Arbeit und der Bereich Elektromobilität soll schon in 2020 10% des Gesamtumsatzes ausmachen. Aktuell könnte das Margenziel durchaus erreicht werden – sofern die Auslastung stimmt.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.