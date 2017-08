Was macht Gold?

Beim Goldpreis gilt es, an die inverse Korrelation zum US-Dollar zu denken. Oft genug sehen wir dieses Bild: Wenn der Dollar schwächelt, steigt der Goldpreis, und umgekehrt. In den letzten Monaten sah es eher so aus, als ob der Goldpreis in einer Trading-Range von 1.200 bis ca. 1.295 Dollar je Feinunze verläuft. Derzeit befindet er sich in etwa in der Mitte dieser Range.

