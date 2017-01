Was macht der Euro?

Eigentlich müsste der Euro gegenüber dem Dollar ja fallen. Denn die Zinsdifferenz sollte sich erhöhen – in den USA ist die Fed auf Zinserhöhungskurs, und die EZB will an ihrer Politik des extrem leichten Geldes festhalten. Aber in der Euro-Zone stieg zuletzt die Inflation spürbar – wird Mario Draghi umdenken?

