Was macht David Hasselhoff mit Luke Mockridge im Bett? EineZeitreise zurück in die 90er! Der amerikanische "Baywatch"-Star lässtmit dem Entertainer in der neuen Prime-Time-Show "LUKE! Die 90er undich" am Freitag, 17. November 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1 das letzteJahrzehnt vor der Jahrtausendwende aufleben. Zusammen mit demGastgeber stellt Hasselhoff Filme der 90er nach - von "Und täglichgrüßt das Murmeltier" bis "Titanic" - und verrät im Gespräch, warumPamela Anderson in der Rettungsschwimmer-Serie häufig in Slow-Motionüber den Strand rennt. Das 90er-Highlight des US-Schauspielers istsein Auftritt Silvester 1989 am Brandenburger Tor mit "Looking ForFreedom", der der Auftakt für seine erste Tour durch Deutschland,Österreich und die Schweiz war: "Ich habe noch die T-Shirts vondamals und singe mehr als 25 Jahre später immer noch 'Looking ForFreedom' - das ist toll."Mit Luke Mockridge zurück in die 90erDie Backstreet Boys, Fußballweltmeister, "Fight Club", derGameboy, Claudia Schiffer: Jeder verbindet eigene, persönlicheErinnerungen und Highlights mit den 90ern. In seiner neuenPrime-Time-Show "LUKE! Die 90er und ich" nimmt Luke Mockridge dieZuschauer mit seinen Gästen, in Video-Beiträgen und Studio-Aktionenmit auf die Reise durch sein persönliches Lieblings-Jahrzehnt. NebenDavid Hasselhoff begrüßt der Entertainer in der Show u.a. Caught inthe Act, DJ Bobo, Hella von Sinnen, Sonja Zietlow und ThomasHermanns."LUKE! Die 90er und ich" - am Freitag, 17. November, 20:15 Uhr, inSAT.1