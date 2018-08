Was macht die Daimler Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum den Stand der Dinge bei Daimler einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Obwohl es am Montag für Daimler leicht nach oben ging, liegt die Aktie schon einige Zeit auf dem Niveau und Besserung scheint eher nicht in Sicht. Die Entwicklung! Es könnte sich zwar ein Boden ausgebildet haben, so charttechnische Analysten hinsichtlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.