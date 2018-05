Was macht die Börse Stuttgart aus?

Ein Handelsvolumen von rund 81 Milliarden Euro über sämtliche Anlageklassen machte die Börse Stuttgart im Jahr 2017 zur Nummer 10 der europäischen Börsen und somit zu einem attraktiven Handelsplatz für jeden Investor. Schon im Jahr 1861 wurde die Börse Stuttgart gegründet und ist seit je her am wirtschaftlichen Erfolg der Stadt beteiligt, was natürlich auch schon in den Zeiten der industriellen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.