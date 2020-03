Was macht der Bitcoin in der Krise?

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse beim Bitcoin verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Der Stand! Eigentlich war der Bitcoin ja als krisensichere Währung ins Leben gerufen worden. Doch ist das am Ende auch tatsächlich so? Die Entwicklung! Der Bitcoin ging mit einem starken Minus in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!