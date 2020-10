Was macht Beyond Meat?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei Beyond Meat einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Bei Beyond Meat könnte es einen weiteren Vorstoß bis an die 160,00-US-Dollar-Marke geben. Kann das gelingen? Die Entwicklung! Nachdem der Kurs Anfang September unter den 50-Tagedurchschnitt bis auf 120,55 Euro zurückfiel, führte eine neue Aufwärtsbewegung am 16. September auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!