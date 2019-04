Unterföhring (ots) -Genial in das Osterwochenende: Zum zweiten Mal stellt GastgeberHugo Egon Balder in der großen SAT.1-Comedy-Show "Genial daneben -Die Ostershow" am Karfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr bunteZuschauerfragen rund um das Osterfest. Hasenohren und Ostergeld: Dieprominenten Gäste sitzen als Osterhasen im Studio und dieFragensteller im Publikum. Sie nehmen die gewonnenen 500 Europersönlich entgegen, wenn das Promi-Panel falsch liegt. Beantwortetes eine Frage richtig, bekommen alle Zuschauer im Studio die Chanceauf ein schönes Ostergeschenk: Das Geldbündel wird verlost. Gemeinsammit Hella von Sinnen und Wigald Boning rätseln Horst Lichter, ChrisTall und Mario Barth über Fragen wie "Warum führte ein Schokoladeneizu einem Beziehungsstreit?" oder "Wer oder was ist ein 'Egg-Flip'"?Und bieten dazu kuriose Lösungen an. Weitere geniale Antwortenliefern Kaya Yanar, Simon Pearce, Stefan Mross, Mike Krüger, BastianBielendorfer und Markus Krebs. Auf der Comedy- und Musikbühne: KayaYanar, Markus Krebs, Mario Barth und Nico Santos ("Rooftop").Der SAT.1 Fun Freitag mit "Genial daneben - Die Ostershow", amKarfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr.Folge verpasst? "Genial daneben - Die Ostershow" in SAT.1verpasst? Kein Problem. SAT.1 GOLD zeigt das Spezial am Ostermontag,22. April 2019 um 17:50 Uhr. Zusätzlich gibt es die Sendung onlineunter www.sat1.de oder www.7TV.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment BildredaktionPetra Dandl Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1169 Tel. +49 [89] 9507-1167Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell