Was machen RWE und Innogy?

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Marco Schnepf in einer Analyse mit den Aktien von RWE und Innogy. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Innogy soll zurück zur Mutter RWE – zumindest teilweise. Zudem will man zusammen mit dem Photovoltaik-Projektierer Birdseye 13 Solarkraftwerke mit insgesamt 440 Megawatt in Nordamerika bauen. Die Entwicklung! Durch die Partnerschaft mit Birdseye soll in den USA das Solargeschäft auf- ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.