Was läuft da zwischen Tesla und Panasonic?

eine Zusammenarbeit, die sich wahrlich sehen lassen kann! Gemeinsam mit dem japanischen Elektronikgiganten Panasonic will der E-Autobauer Tesla in der Solarlandschaft neue Maßstäbe setzen.

Tesla will keine Zeit verlieren! Erst die saftige 2,6 Mio. Euro Übernahme des Ökostromexperten SolarCity und nun auch die Partnerschaft mit den Elektronik-Riesen Panasonic. Der E-Auto-Pionier will im punkto Energie zu den ganz Großen gehören. Panasonic soll Medienberichten zufolge nun dabei helfen, das Vorhaben auf die nächste Stufe zu katapultieren. Gemeinsamen wolle man in einem Werk in Buffalo (New York) Solarzellen und –module fertigen. Laut der Website wired wollen beide Unternehmen in den nächsten drei Jahren Solarmodule, mit einer Leistung von einem Gigawatt auf den Markt zu platzieren. Für Tesla und Panasonic ist diese Zusammenarbeit nichts Neues, schon bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien stehen sich beide Konzerne als Partner gegenüber. Die Art der geschlossenen Partnerschaft klingt ebenfalls ziemlich anständig. Panasonic stellt das nötige Kapital zur Verfügung und die Kalifornier verpflichten sich, die Solarkomponenten langfristig abzunehmen. Auch auf dem Arbeitsmarkt wird sich dieses Treiben bemerkbar machen, denn in dem Werk in Buffalo sollen bis zu 14.000 Arbeitsplätze entstehen.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

