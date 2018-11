Was kommt nun, Zhejiang Aishida Electric?

Weitere Suchergebnisse zu "Argonaut Gold":

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Zhejiang Aishida Electric per 23.11.2018 bei 8,62 CNY. Zhejiang Aishida Electric zählt zu "Haushaltswaren & Spezialitäten".

Unser Analystenteam hat Zhejiang Aishida Electric auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,87 % ist Zhejiang Aishida Electric im Vergleich zum Branchendurchschnitt Home & Office Products (2,71 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,84 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Zhejiang Aishida Electric im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zhejiang Aishida Electric. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zhejiang Aishida Electric-Aktie ein Durchschnitt von 9,48 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,62 CNY (-9,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (8,13 CNY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,03 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zhejiang Aishida Electric-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Zhejiang Aishida Electric erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.