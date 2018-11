Was kommt nun, Virtus Newfleet Dynamic Credit?

Weitere Suchergebnisse zu "Virtus ETF Trust II":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Virtus Newfleet Dynamic Credit. Die Aktie schloss den Handel am 29.11.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 23,76 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Virtus Newfleet Dynamic Credit auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Virtus Newfleet Dynamic Credit. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 79,49 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Virtus Newfleet Dynamic Credit momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 56,77, was bedeutet, dass Virtus Newfleet Dynamic Credit hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Virtus Newfleet Dynamic Credit wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Virtus Newfleet Dynamic Credit in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Virtus Newfleet Dynamic Credit haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Virtus Newfleet Dynamic Credit bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Virtus Newfleet Dynamic Credit auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Virtus Newfleet Dynamic Credit in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Virtus Newfleet Dynamic Credit hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.