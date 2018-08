Was kommt nun, Uscf Mutual Funds – Uscf Commodity Strategy?

Weitere Suchergebnisse zu "USCF ETF Trust":

Für die Aktie Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 22.08.2018 ein Kurs von 21 USD geführt.

Die Aussichten für Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy-Aktie: der Wert beträgt aktuell 36,14. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,66), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy damit ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy von 21 USD ist mit -3,18 Prozent Entfernung vom GD200 (21,69 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,29 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,36 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.