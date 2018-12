United Global: Was sagt man dazu?

Für die Aktie United Global stehen per 21.12.2018 0,45 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. United Global zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Die Aussichten für United Global haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die United Global-Aktie hat einen Wert von 50. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50). Auch hier ist United Global weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für United Global.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber United Global. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält United Global daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält United Global von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die United Global-Aktie beträgt dieser aktuell 0,44 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,45 SGD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+2,27 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält United Global somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (0,44 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,27 Prozent Abweichung). Die United Global-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird United Global auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.