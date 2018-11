Was kommt nun, Superior Plus?

Per 14.11.2018 wird für die Aktie Superior Plus am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 10,66 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gasversorgungsunternehmen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Superior Plus entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt Superior Plus damit 0,7 Prozent über dem Durchschnitt (-3,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Utilities" beträgt -3,86 Prozent. Superior Plus liegt aktuell 0,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Superior Plus wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Superior Plus vor. Das Kursziel für die Aktie der Superior Plus liegt im Mittel wiederum bei 15,08 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 10,66 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 41,49 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Superior Plus insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Superior Plus verläuft aktuell bei 12,64 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 10,66 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,66 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 12,33 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Superior Plus-Aktie der aktuellen Differenz von -13,54 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".