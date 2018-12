Was kommt nun, Peyto Exploration & Development?

Für die Aktie Peyto Exploration & Development aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 28.12.2018 ein Kurs von 7,03 CAD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Peyto Exploration & Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Peyto Exploration & Development-Aktie hat einen Wert von 65,42. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (88,58). Der RSI25 liegt bei 88,58, was bedeutet, dass Peyto Exploration & Development hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Peyto Exploration & Development.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Peyto Exploration & Development in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Peyto Exploration & Development wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Peyto Exploration & Development-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14,53 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 106,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,03 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Peyto Exploration & Development eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.