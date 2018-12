Was kommt nun, Guangdong Haid?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Guangdong Haid unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch". Die Guangdong Haid-Aktie notierte am 07.12.2018 mit 23,34 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Guangdong Haid derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Guangdong Haid-Aktie: der Wert beträgt aktuell 30,16. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Guangdong Haid auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 32,41). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Guangdong Haid damit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Guangdong Haid investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,06 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,17 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Haid liegt bei einem Wert von 27,6. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Guangdong Haid damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.