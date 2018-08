China Modern Dairy: War das schon alles?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert China Modern Dairy per 17.08.2018 bei 1,18 HKD. China Modern Dairy zählt zu "Landwirtschaftliche Produkte".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Modern Dairy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der China Modern Dairy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,43 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,18 HKD) weicht somit -17,48 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (1,35 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,59 Prozent), somit erhält die China Modern Dairy-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die China Modern Dairy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt China Modern Dairy damit 19,25 Prozent unter dem Durchschnitt (2,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 2,17 Prozent. China Modern Dairy liegt aktuell 18,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".