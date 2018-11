Was kommt nun, BioTelemetry?

Weitere Suchergebnisse zu "BioTelemetry":

Für die Aktie BioTelemetry stehen per 29.11.2018 70,72 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. BioTelemetry zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

BioTelemetry haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen BioTelemetry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für BioTelemetry. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 5,43 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass BioTelemetry momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist BioTelemetry überverkauft (Wert: 28,96), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. BioTelemetry wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 37,53. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von BioTelemetry zahlt die Börse 37,53 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Medical Equipment & Devices" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 72,29. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.