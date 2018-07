Barry Callebaut: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Barry Callebaut, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.07.2018, 11:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 1744 CHF.Nach einem bewährten Schema haben wir Barry Callebaut auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,45 ist die Aktie von Barry Callebaut auf Basis der heutigen Notierungen 18 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Consumer Products" (24,11) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

